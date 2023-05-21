Мошенники украли со счета 76-летней петербурженки 8,5 миллионов рублей

Сотрудники полиции начали поиск мошенников, которые украли около 8,5 млн руб. со счета 74-летней пенсионерки из Петербурга. Об этом 21 мая рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как рассказала петербурженка, 20 мая она пришла в банк, чтобы оформить доверенность на дочь. В банке ей рассказали, что денег на счете у нее нет с 2019 года. По словам сотрудников, 8,5 млн руб. были выданы по доверенности на имя неизвестной женщины.

Сотрудники полиции начали поиск женщины, получившей деньги. Выяснятся обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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