Порты Крыма в 2022 году увеличили перевалку грузов почти в три раза

ГУП РК «Крымские морские порты» в прошлом году переработало 1,7 млн тонн грузов. Показатель увеличился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в 2,7 раза — в 2021 году предприятие переработало 619 тыс. тонн грузов. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве транспорта Республики Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

«Введенные Евросоюзом экономические санкции и отказ судовладельцев от сотрудничества с портами Республики Крым повлекли за собой ограничение судозаходов в порты Крыма. Данная ситуация привела к резкому уменьшению экспортных, импортных и транзитных грузопотоков, проходивших через порты Крыма. На сегодняшний день загруженность крымских портов составляет порядка 45% от имеющихся мощностей»,— рассказали в ведомстве.

Генеральный директор ГК «Маршал» Михаил Белоусов также отметил, что порты Крыма сталкиваются с рядом трудностей. Одной из них, считает эксперт, является ограниченность глубины и размеров портов, что затрудняет перевалку крупногабаритных и тяжеловесных грузов. «Это приводит к необходимости использования дополнительного оборудования и увеличению времени на перевозку грузов. Другой проблемой является отсутствие достаточной инфраструктуры и оборудования для обработки грузов, что приводит к задержкам и увеличению времени простоя судов в порту»,— прокомментировал Михаил Белоусов.

Тем не менее в минтрансе республики подчеркнули, что морские порты Крыма обладают достаточными портовыми мощностями и необходимой перегрузочной техникой для перевалки генеральных, навалочных грузов, тарно-штучной продукции в биг-бэгах, а также возможностью открытого и закрытого хранения грузов для накопления судовых партий и готовы к оказанию широкого спектра погрузочно-разгрузочных работ с грузами, следующими в экспортно-импортном направлении.

В целях развития грузовой портовой инфраструктуры и производственной базы на территории крымских портов реализуются инвестиционные проекты. В качестве примера успешного инвестиционного сотрудничества в минтрансе Крыма отметили соглашение с ООО «ТЭС ТЕРМИНАЛ-1» в области перевалки нефтепродуктов и газов. Данный инвестиционный проект позволил сохранить рабочие места, а также снизить расходы ГУП РК «КМП» на содержание объектов инфраструктуры, поясняют в ведомстве. Еще одним инвестиционным проектом, реализуемым на территории ГУП РК «КМП», является «Расширение деятельности АО "АЕГАЗ-ТЕРМИНАЛ"» путем модернизации причала №5 в Керчи (инвестор АО «АЕГАЗ-ТЕРМИНАЛ»).

Маргарита Синкевич

Читайте нас в Telegram