На Госуслугах можно получить разрешение на охоту в Краснодарском крае

Получить разрешение на добычу охотничьих ресурсов в Краснодарском крае граждане с действующим охотничьим билетом единого федерального образца теперь могут на «Госуслугах». Это стало возможным благодаря национальной программе «Цифровая экономика», сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

Для этого нужно заполнить интерактивную форму на сайте «Госуслуги». Разрешение, которое выдают на один сезон, подготовят в течение пяти рабочих дней с момента регистрации. Оно не распространяется на животных и птиц, занесенных в Красную книгу, а также обитающих на особо охраняемых природных территориях федерального значения.

«Получение услуги в онлайн-формате дает возможность подать заявление в любое время вне зависимости от графика приема, исключает необходимость личного присутствия в министерстве»,— отметил руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.

По словам руководителя министерства природных ресурсов Краснодарского края Сергея Еремина, эта услуга является одной из самых востребованных. В прошлом охотничьем сезоне выдали более 40 тыс. таких разрешений. Кроме портала «Госуслуги», подать заявления можно в 39 подразделениях Минприроды, по почте или в любом отделении МФЦ.

Маргарита Синкевич

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