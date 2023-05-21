Федеральная сеть алкомаркетов резко нарастила прибыль в Пермском крае

Компании, управляющие сетью алкогольных магазинов в Пермском крае, опубликовали отчетность о финансовых итогах работы в 20022 году. Так, пермское ООО «Бета Пермь» увеличило выручку за год с 10, 5 млрд руб. до 11, 8 млрд руб. При этом чистая прибыль компании выросла на 80% – с 347 млн руб. до 628 млн руб. Отмечается, что в этом ООО работает свыше 1, 3 тыс. сотрудников., компания по выручке является крупной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Другое пермское ООО сети - «Альфа Пермь» также увеличило показатели. Выручка за год выросла с 4, 5 млрд руб. до 5 млрд руб. Чистая прибыль выросла более чем в 4 раза – с 42 до 242 млн руб. В компании работают 593 человека.

Единственным учредителем «Альфа Пермь» и «Бета Пермь» является столичное ООО «Меркурий Римтейл Холдинг», головная компания сети «Красное&Белое».

Согласно данным сервиса 2gis, сеть «Красное&Белое» — насчитывает в Пермском крае 232 магазина. Всего в России у сети более 12 тыс. точек. Основателем компании является 56-летний уроженец Ставрополья Сергей Студенников.