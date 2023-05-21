СК возбудил уголовное дело о травмировании ребенка в детском центре

ГСУ СК России по Петербургу возбудило уголовное дело после травмирования 11-летнего в ходе драки в детском центре. Об этом 21 мая сообщили в пресс-службе следкома.

По данным следствия, между 11-летним и 15-летним мальчиками возник конфликт, в ходе которого второй нанес удары другому. Пострадавшего госпитализировали с разрывом селезенки.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования дела и всех установленных обстоятельствах.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что 19 мая в детском на Парфеновской улице произошла драка между детьми. 11-летнего ребенка госпитализировали.

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