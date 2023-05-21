В Рыбинском районе рейсовый автобус попал в ДТП

В районе деревни Макарово Рыбинского района 21 мая утром рейсовый автобус №16 врезался в забор и столб. Об этом сообщили в ярославском УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МЧС по Ярославской области Фото: Пресс-служба МЧС по Ярославской области

По предварительной информации, 43-летний водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего въехал в забор и в последствии в опору освещения. В аварии пострадала 56-летняя женщина-кондуктор, на месте ей оказали разовую медицинскую помощь.

«На место ДТП выезжали сотрудники Госавтоинспекции, МЧС, медики. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,— сообщили в УМВД.

Алла Чижова