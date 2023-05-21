В подмосковном Раменском заживо сгорел 11-летний мальчик, которого заперли в сарае сверстники

11-летний мальчик погиб во время пожара в заброшенном сарае в городском округе Раменское. Инцидент произошел 19 мая. Об этом сообщили MSK1 и Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей. Позже информацию подтвердили в пресс-службе СКР.

По информации СКР, дверь сарая была заколочена гвоздями снаружи. Мальчик поссорился с друзьями, и те заперли его в сарае. Возгорание, по предварительным данным, возникло внутри деревянной постройки. Когда начался пожар, они не смогли его вытащить и обратились к прохожим за помощью. Когда на место прибыли пожарные, мальчик уже погиб.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, по какой статье — не уточняется. Следователи работают с очевидцами, у друзей погибшего изъяли телефоны. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования.

Олеся Павленко