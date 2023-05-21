Губернатор рассказал об уникальных местах в Выселковском районе

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал в своем Telegram-канале, что Выселковский район располагается в центре Кубани и активно развивается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

«Станицы и хутора раскинулись на берегу реки Бейсуг, со всех сторон их окружают цветущие поля подсолнухов и пшеницы. В Выселковском районе есть различные живописные локации, например, бескрайние поля подсолнухов и пшеницы. Также здесь расположились множество водоемов с оборудованными местами для отдыxa и рыбной ловли. А степи и заболоченные речные берега подойдут для любителей охоты»,— говорится в сообщении.

Особое внимание губернатор обратил на центральный парк в Выселках, где есть аттракционы, фонтаны и развлекательные площадки, и Свято-Троицкий храм, как один из старейших в Краснодарском крае.

Маргарита Синкевич

Читайте нас в Telegram