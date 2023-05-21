Авиадиспетчер Пулково застрелил собаку в подъезде дома на Ветеранов

Сотрудники полиции задержали сотрудника Пулково, который застрелил бойцовую собаку 20-летней соседки в подъезде дома на проспекте Ветеранов. Об этом 21 мая рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным полиции, вечером 20 мая в Красносельском районе 38-летний петербуржец застрелил американского булли, выходя из дома в аптеку. Собака 20-летней девушки погибла. Выстрел был произведен из охотничьего гладкоствольного ружья «ИЖ-43Е», оружие было зарегистрировано.

Полицейские изъяли с места происшествия ружье, гильзу и патроны. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте