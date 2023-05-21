В Магнитогорске врач отдала мошенникам 2 млн рублей, пытаясь заработать на бирже

Жительница Магнитогорска лишилась более 2 млн руб. при попытке заработать на бирже. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

55-летняя горожанка, работающая врачом, рассказала сотрудникам полиции, что ей позвонил неизвестный и представился финансовым консультантом. Незнакомец рассказал о возможностях получения пассивного дохода с инвестирования денег в акции либо криптовалюту. По его совету жительница Магнитогорска зарегистрировалась на бирже, а затем с марта по май вносила свои сбережения и кредитные средства на счет в личном кабинете. Обман вскрылся, когда медик попыталась вывести якобы заработанные деньги на банковскую карту. Всего горожанка перевела на персональный счет биржи собственные 600 тыс. руб. и порядка 1,5 млн руб. кредитных средств.

Полицейские призывают южноуральцев соблюдать бдительность при общении с незнакомцами, которые предлагают заработать на инвестициях. Часто такие «специалисты» общаются со своими клиентами через мессенджеры, дают статистику роста доходов, но как только инвестор хочет вывести деньги с электронного счета, лжеброкеры прекращают общение, а вложенные деньги не возвращают.

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