В деревне под Новосибирском локализован ландшафтный пожар на площади 100 гектаров

ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщило о локализации ландшафтного пожара в деревне Алексеевка Новосибирского района. Дым от него был виден в Новосибирске.

Сообщение о возгорании поступило в 11:33 по местному времени 21 мая (07:33 мск), пожар локализован в 15:10. “Горела трава на площади 100 га. Угрозы населенному пункту нет”, – сообщили в МЧС. К тушению привлекались 49 человек и 15 единиц техники.

Из-за сухой и ветреной погоды в Новосибирской области области действует особый противопожарный режим.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Дарья Решетникова