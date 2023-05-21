На Кубани оборот первичного рынка жилья в 2022 году достиг 256 млрд рублей

В Краснодарском крае оборот на первичном рынке жилья в 2022 году увеличился по сравнению с 2021 годом на 20% и составил 256 млрд руб. При этом количество сделок год к году сократилось на четверть — до 41 тыс. единиц. Об этом «Ъ-Кубань» сообщила директор по исследованиям консалтинговой компании MACON Ольга Змиевская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

Рост рынка в денежном выражении эксперты связывают с ростом стоимости квадратного метра. В течение 2020–2022 годов цены на первичном рынке городов края демонстрировали интенсивный рост. За три года в среднем они увеличились в 2,5 раза. Этому способствовали льготная ипотека и повышение интереса к курортной недвижимости.

По словам директора СК «ЕкатеринодарИнвест-Строй» Елены Николаевой, средневзвешенная стоимость квадратного метра в новостройках Краснодара непрерывно росла в течение всего 2022 года и продолжает плавный рост в текущем году. «Максимальных значений стоимость достигала в ноябре и декабре минувшего года — более 150 тыс. руб. за кв. м. Это было связано с включением дополнительных опций в стоимость ипотеки, помимо самого жилья — субсидирование ставки и/или ремонта квартиры. Это выгодно в долгосрочной перспективе — для клиента платежи фиксированы и комфортны, они не зависят от колебаний инфляции или стоимости отделочных материалов»,— пояснила Елена Николаева.

Она оценивает первичный рынок Краснодара как стабильный. «Несмотря на нестандартные внешние факторы — на рынке нет недостатка ни в новых проектах, ни в клиентах. В результате текущие условия комфортны для игроков: цены сравнительно высокие и нет острой необходимости их снижать, при должном уровне качества строительства»,— отметила руководитель. Она добавила, что в марте 2023 года по отношению к февралю число сделок компании увеличилось на 92,4% по Краснодару. «Клиенты быстрее принимают решение о покупке из-за ожидаемого роста ипотечных ставок»,— пояснила Елена Николаева.

По ее словам, инвестиционная привлекательность многоквартирного жилищного строительства в Краснодаре остается на высоком уровне благодаря более тщательному комплексному подходу развития территории. «Клиенты уже не готовы брать просто квадратные метры, они приобретают образ жизни и ежедневный комфорт в ближнесрочной перспективе. Особенно это важно для переезжающих из других регионов. Количество запросов из других регионов нашей страны и стран СНГ снова начало расти относительно 2022 года, но еще не достигло показателей "допандемийных" 2018–2019 годов»,— сообщила директор СК «ЕкатеринодарИнвест-Строй».

Маргарита Синкевич

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