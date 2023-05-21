В Краснодаре начался крестный ход в честь святых Кирилла и Мефодия

В кубанской столице в 12:00 от Свято-Екатерининского кафедрального собора начался крестный ход, который возглавил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий. В соцсетях сообщают, что собрались сотни людей. Под звуки передвижной звонницы они идут по центральным улицам до войскового собора святого благоверного князя Александра Невского.
Фото: соцсети
«Молитвенное шествие посвящено предстоящему дню памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских, а также поддержке российских казаков и воинов — участников специальной военной операции»,— поясняла ранее пресс-служба Екатеринодарской и Кубанской епархии.
Из Свято-Вознесенского храма станицы Пластуновской Динского района был доставлен чудотворный образ Божией Матери Владимирская. Крестный ход завершится молебном святым равноапостольным Мефодию и Кириллу, верующие возгласят молитву о победе русского воинства.
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