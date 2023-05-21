В Краснодаре начался крестный ход в честь святых Кирилла и Мефодия

В кубанской столице в 12:00 от Свято-Екатерининского кафедрального собора начался крестный ход, который возглавил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий. В соцсетях сообщают, что собрались сотни людей. Под звуки передвижной звонницы они идут по центральным улицам до войскового собора святого благоверного князя Александра Невского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

«Молитвенное шествие посвящено предстоящему дню памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских, а также поддержке российских казаков и воинов — участников специальной военной операции»,— поясняла ранее пресс-служба Екатеринодарской и Кубанской епархии.

Из Свято-Вознесенского храма станицы Пластуновской Динского района был доставлен чудотворный образ Божией Матери Владимирская. Крестный ход завершится молебном святым равноапостольным Мефодию и Кириллу, верующие возгласят молитву о победе русского воинства.

Маргарита Синкевич

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