«Не знаем, за кого голосовать»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Louiza Vradi, Reuters Фото: Louiza Vradi, Reuters

Сегодняшним выборам в Греции предшествовала бурная предвыборная кампания — борьба не на жизнь, а на смерть между правой «Новой демократией» и левой коалицией «Сириза». Премьер-министр Кириакос Мицотакис от имени «Новой демократии» выступил в Салониках, сделав акцент на стабильности управления и пугая избирателей «приключениями на свою голову» — сомнительными экономическими реформами в случае победы своих главных политических противников. В качестве предвыборного шоу по инициативе правительства был проведен тест-драйв метро в Салониках, строительство которого растянулось почти на два десятилетия и до сих пор не закончено.

Премьер Мицотакис стал пассажиром первого пробного рейса, часть маршрута была пройдена со скоростью 15 км в час, что скептики сочли символичным.

В свою очередь, лидер «Сиризы» Алексис Ципрас, выступая в Афинах, обвинил правящую партию в усугублении экономических проблем страны. Он не поскупился на жесткие характеристики, назвав правление Кириакоса Мицотакиса кошмаром, а его кабинет «худшим правительством посткоммунистической эпохи». Алексис Ципрас, уже бывший премьером Греции в 2015–2019 годах, просит избирателей дать ему не второй, а первый шанс, поскольку прежний срок «не считается»: ведь на него пришелся пик конфликта Греции с Евросоюзом и неизбежный компромисс с тройкой кредиторов. Однако избиратели хорошо помнят надежды, которые они возлагали тогда на избрание господина Ципраса, и то, как эти надежды рухнули.

Греческая экономика, которую лихорадит вот уже 15-й год,— главный нерв выборных баталий. Сначала ее трясло от долгового кризиса, потом свою лепту внесли наплыв беженцев, пандемия, энергетическая война, общие деструктивные процессы в экономике Евросоюза.

Греция, как одна из слабых его частей, оказалась особенно чувствительна, хотя вместе с тем за время невзгод закалилась и испытала синдром привыкания. Но даже привыкшие, казалось, ко всему представители среднего класса и малого бизнеса, не говоря о совсем неимущих, в шоке от роста цен на энергоносители и продукты питания в течение последнего года, а также от посягательств на единственную недвижимость, которую теперь могут отобрать за долги, чего раньше в Греции никогда не было.

Люди, особенно матери с детьми, не справляются с финансами: выросли выплаты за ипотеку, а зарплаты меньше €1000 не хватает, чтобы дожить до следующей.

На настроения избирателей влияют и внешнеполитические факторы, среди них самый болезненный — напряженные отношения с соседней Турцией. Это напряжение заметно выросло за последний год и несколько спало только благодаря поддержке, которую Греция оказала своему соседу, пострадавшему от разрушительного землетрясения.

Выборы — подлинный или мнимый момент истины, когда каждый знает, где «правильный выбор», что делать и кто виноват, указывая пальцем на соперника. Правительство есть в чем упрекнуть. Речь, в частности, о недавней железнодорожной катастрофе, унесшей десятки жизней и обнаружившей плохое состояние греческих дорожных коммуникаций. Другая болезненная тема — прослушка политических лидеров и исключение Верховным судом 13 политических партий из всеобщих выборов. Алексис Ципрас обратился к избирателям, голосующим именно за эти партии, включая одиозно ультраправую «Золотую зарю», и попытался привлечь их на свою сторону. Ведь, согласно данным опросов, при всем недовольстве нынешней властью, правящая партия все равно опережает «Сиризу», и последней для победы не хватает надежных сторонников.

Разочарованные в практических действиях двух ведущих политических блоков, многие избиратели признаются, что не знают, за кого голосовать. Другие говорят, что проголосуют «за кого угодно» — хотя бы за одну из маленьких партий; есть и те, кто возлагает надежды на некогда влиятельный социалистический ПАСОК и на Компартию. Так или иначе, выбор греческому народу все равно придется сделать.