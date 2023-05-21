Четыре авиарейса задержаны в аэропортах Томска и Кемерова из-за метеоусловий

В связи с неблагоприятными метеоусловиями 21 мая были задержаны авиарейсы через аэропорты Кемерова и Томска. По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в кемеровском аэропорту примерно на восемь часов задерживаются прибытие самолета из Новосибирска и на десять часов – вылет в Сочи. Оба рейса выполняет авиакомпания «Северный ветер». Вылета в Сочи ожидают 167 пассажиров, в том числе 20 детей.

«В международном аэропорту Томск имени Н. И. Камова по причине неблагоприятных погодных условий в аэропорту Шереметьево задержано выполнение двух авиарейсов авиакомпании “Смартавиа” в Москву и в обратном направлении продолжительностью более 14 часов. 187 пассажиров, из них 14 детей ожидают выполнения авиарейса», – сообщает транспортная прокуратура.

Представители надзорного ведомства в Томске и Кемерове проводят мероприятия по защите прав потребителей авиационных услуг, в том числе выездной прием граждан.

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Дарья Решетникова