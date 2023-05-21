Полиция задержала двух подозреваемых в похищении 8,5 тысяч долларов у прохожего

Оперативный уголовный розыск задержал двух мужчин 18 и 22 лет по подозрению в нападении на матроса и похищении 8,5 тыс. долларов. Об этом 20 мая рассказали в пресс-службе петербургской полиции.

Как рассказал пострадавший, вечером 18 мая на Лиговском проспекте, 246 двое неизвестных начали угрожать ему предметом, похожим на пистолет, а затем ударили его по голове несколько раз. После этого мужчины отняли у матроса сумку, в которой находились купюры на общую сумму 8,5 тыс. долларов.

На следующий день полиция задержала двух подозреваемых на Гражданском проспекте. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье о разбое (ч. 3 ст. 162 УК РФ).

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте