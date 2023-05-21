На Кубани 22 мая стартует неделя профилактики заболеваний эндокринной системы

В Краснодарском крае с 22 по 28 мая продут профилактические мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню щитовидной железы. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

Так, мобильный комплекс скрининговой диагностики «Маршрут здоровья» 22–25 мая поедет в школу №18 Тихорецка и краснодарский аэропорт; 23–25 мая врачи ККБ №1 посетят Белореченский район; 24 мая будет работать школа здоровья; 25 мая пройдут акции «Бодрое утро» в краевой столице и «Кубань — край долгожителей» в Тбилисском районе, а в Усть-Лабинском районе — мероприятие «Гастропоезд». Кроме того, 26 мая состоится выезд мобильного комплекса скрининговой диагностики «Маршрут здоровья» в Краснодар, а на следующий день в поликлиническом отделении Апшеронской ЦРБ организуют «День здоровья».

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава края Андрей Сахаров отметил, что число эндокринных заболеваний в последние годы увеличивается. В первую очередь это заболевания щитовидной железы и сахарный диабет. «К основным факторам, которые приводят к развитию нарушений, относятся опухоли тканей железы, кисты, инфекции, наследственность, сердечно-сосудистая недостаточность, хирургические вмешательства, прием ряда препаратов»,— пояснил Андрей Сахаров.

Маргарита Синкевич

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