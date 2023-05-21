Замминистра строительства уволился с госслужбы

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Заместитель министра строительства Пермского края Дмитрий Соловов покинул должность, сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на собственные источники. В региональном минстрое он курировал строительство соцобъектов и исполнение адресной инвестиционной программы. Господин Соловов трудоустроился на госслужбу в 2020 году Ранее он возглавлял компанию «ЭнергоТрансКомплект». Дмитрий Солов уже второй заместитель министра строительства, который покинул должность с начала года. В феврале из минстроя после смены руководства ведомства ушел первый замминистра Александр Пономарев.

В пресс-службе минстроя на звонок «Ъ-Прикамье» не ответили.