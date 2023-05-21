На Кубани «Ночь музеев» посетили свыше 300 тысяч человек

20 мая в государственных и муниципальных музеях Кубани в рамках всероссийской акции «Ночь музеев» состоялось свыше тысячи тематических мероприятий. Лекции и викторины, квесты и мастер-классы, практические занятия и театрализованные экскурсии вчера посетили более 300 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство культуры Краснодарского края Фото: Министерство культуры Краснодарского края

В этом году акцию посвятили Году педагога и наставника. Жителям и гостям края рассказывали истории о героях, наставниках, событиях, коллекциях и научных открытиях.

В Краснодарском историко-археологическом музее-заповеднике им. Е. Д. Фелицына работали интерактивные и фотозоны. Посетители участвовали в мастер-классах по атрибуции геологических образцов и золотошвейному шитью, плетению маскировочных сетей для участников СВО.

В Краснодарском художественном музее им. Ф. А. Коваленко можно было познакомиться с выставками «Искусство учить искусству», «Русское искусство XVI — начала XX вв.», а также выставочными проектами «В саду времен», «Момент», «Черная сказка» и «Зеркало эпохи». Участникам акции рассказывали «Истории об экспонатах». Гости музея создавали собственные шедевры на разнообразных мастер-классах в творческих лабораториях.

«В Историческом парке «Россия — моя история» программу мероприятий открыла интерактивная настольная игра «История и истории», посвященная событиям Отечественной войны 1812 года. Две команды участников продумывали свою стратегию битвы, пытаясь победить противника»,— говорится в сообщении министерства.

«Ночь музеев» ежегодно организовывают Министерство культуры РФ и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ». Целью акции является привлечение внимания аудитории к музейным коллекциям и шедеврам искусства, истории и культурному наследию России.

Маргарита Синкевич

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