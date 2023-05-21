На стадионе «Солидарность Самара Арена» сыгран сотый официальный матч

Матч «Крылья Советов» — «Урал» стал сотой официальной игрой, которая прошла стадионе «Солидарность Самара Арена». При подсчете не учитывались товарищеские поединки между клубами и встречи в рамках юношеской футбольной лиги.

Большинство матчей на «Солидарность Самара Арене» были сыграны в рамках Российской премьер-лиги, Футбольной национальной лиги и Кубка России. В 2018 году на новом самарском стадионе прошли шесть матчей ЧМ-2018, а перед этим проведены три тестовых поединка. В 2019 году арена принимала финал Кубка России, где московский «Локомотив» победил екатеринбургский «Урал». В этом же году на самарском стадионе прошел матч юниорской женской сборной России против команды Китая. В 2021 году на стадионе «Солидарность Самара Арена» прошел финал Кубка России среди женских команд.

Матч «Крылья Советов» — «Урал» завершился со счетом 3:0 в пользу самарской команды.

Андрей Сазонов