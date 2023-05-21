В Челябинске суд взыскал с компании 2,3 млн рублей за загрязнение сельхозземель в Троицком районе

Советский районный суд Челябинска по иску Росприроднадзора взыскал 2,3 млн руб. ущерба, причиненного земельному участку сельскохозяйственного назначения в результате размещения отходов от переработки асфальтового покрытия. Ущерб должны компенсировать арендатор и собственник земли – ООО «Новый мир» и Алена Маркина, сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Росприроднадзора.

В июле 2022 года ведомство провело выездную проверку вблизи поселка Каменка Троицкого района. При визуальном осмотре на участке необработанной пашни обнаружили отходы от переработки асфальтового покрытия, а также щебень и отсев. Специалисты филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» отобрали пробы почв и замерили участок с признаками загрязнения. По результатам лабораторных исследований было установлено превышение допустимых концентраций свинца, кадмия, мышьяка и нефтепродуктов, а также наличие острого токсического действия водной вытяжки отхода на тест-объектах. Общая площадь загрязненного участка составила 1,3 тыс. кв. м.

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