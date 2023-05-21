МЧС предупреждает о высокой пожароопасности на Кубани

21 и 22 мая в некоторых местах северной половины региона, юго-западных и центральных районов Кубани ожидается высокая пожароопасность 4 класса. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю со ссылкой на Краснодарский Гидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

МЧС напоминает о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности. В частности, в лесу не использовать огонь вблизи сухой травы и поваленных деревьев, а костер разводить исключительно на открытых площадках.

«Заметив начинающийся пожар в лесу, незамедлительно сообщите об этом по телефону “101” в пожарную охрану, либо в лесничество или администрацию сельского поселения. Немедленно предупредите всех находящихся поблизости о том, что им необходимо срочно выйти из опасной зоны. Организуйте эвакуацию людей на дорогу, широкую поляну, к берегу ближайшего водоема, в поле»,— говорится в сообщении.

В целях предотвращения природных и ландшафтных пожаров в регионе работают порядка 484 мониторинговых групп численностью около 1450 человек, включая представителей администрации, МЧС, МВД и казачества. Задействовано 482 ед. техники.

Напомним, что с начала апреля на Кубани введен пожароопасный сезон. 4 класс пожароопасности действует Староминском, Ленинградском, Кущевском, Крыловском районах. Еще в четырех муниципальных образованиях действует особый противопожарный режим: Тбилисском, Приморско-Ахтарском, Тихорецком районах и Сочи.

По данным ГУ МЧС России по Краснодарском краю, с начала 2023 года на Кубани зарегистрировано 167 случаев загорания сухой растительности и три лесных пожара.

Маргарита Синкевич

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