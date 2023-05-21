Бывший гендиректор Краснокамского бумкомбината окончательно покинул предприятие

Заместитель гендиректора ООО «Кама» по производству Владимир Дружков 19 мая покинул должность. В беседе с «Ъ-Прикамье» он пояснил, что принял такое решение, так как выполнил все задачи, которые поставил перед ним предыдущий инвестор предприятия — банк «Открытие»: производство мелованного коробочного картона (FBB) запущено и вышло на полную мощность. По словам господина Дружкова, его полномочия в компании будут перераспределены между директором по производству, ставка которого введена недавно, и главным инженером компании. Где он сам намерен продолжить карьеру, Владимир Дружков не сообщил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В пресс-службе компании «Кама» кадровые перестановки не прокомментировали.

ООО «Кама» управляет активами основанного в 1933 году Камского целлюлозно-бумажного комбината. Предприятие является первым в России производителем мелованной бумаги и единственным в РФ производителем мелованного картона. Проект по созданию на базе предприятия производства картона появился еще в 2015 года, но реализовали его только весной 2021-го за счет средств банка «Открытие», которому комбинат перешел за долги в 2018 году. На плановую мощность в 220 тыс. тонн продукции в год картоноделательная машина должна была выйти в 2023 году. После запуска нового производства банк решил продать предприятие профильному инвестору. В начале этого года комбинат выкупила инвесткомпания Augment Investments Limited, подконтрольная совладельцу «Фармстандарта» Виктору Харитонину. По данным «Ъ-Прикамье», итоговая сумма сделки составила 36 млрд руб.

Владимир Дружков с июня 2020 года до января 2022-го был генеральным директором «Камы». Затем его на этом посту сменил Максим Писарев, а господин Дружков перешел на должность заместителя гендиректора по производству.

Стоит отметить, что уход господина Дружкова из «Камы» — первое кадровое изменение в компании после смены собственника.