Погорельцы в Курганской области получили более 140 сертификатов на новое жилье

В Курганской области жителям, потерявшим дома во время масштабных природных пожаров, выдали уже более 140 жилищных сертификатов на сумму 216 млн руб. Работа с погорельцами продолжается, сообщает пресс-служба правительства региона.

На сегодня все пострадавшие во время пожаров, подавшие заявления и имевшие основания на получение материальной помощи, получили по 10 тыс. руб. на первоочередные нужды и по 50 тыс. руб. в качестве компенсации за полностью утраченное движимое имущество.

Как сообщал Ъ-Южный Урал», по данным МЧС России, всего во время природных пожаров в Курганской области 27 апреля и 7 мая сгорели 612 жилых домов, в которых жили более 2,7 тыс. человек. Погибли 12 человек, еще 19 попали в больницы. Руководство Курганской области запросило у федерального правительства помощь в размере 2,5 млрд руб. на полную ликвидацию последствий ЧС.

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