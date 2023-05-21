На Кубани объем строительства жилья в 2023 году увеличился на 10%

По состоянию на начало апреля 2023 года, в Краснодарском крае строится 8,5 млн кв. м многоквартирного жилья. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем строительства вырос на 10%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщила директор по исследованиям консалтинговой компании MACON Ольга Змиевская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

По словам эксперта, ввод жилья по итогам 2022 прошлого года составил 2,6 млн кв. м, что сопоставимо с уровнем 2021 года. В 1 квартале 2023 года сдано 0,5 млн кв. м. На долю пяти крупнейших компаний приходится 57% возводимого жилья края: DOGMA, ГК «ТОЧНО», «СпецСтройКубань», AVA Group, «Семья».

«Краснодарский край занимает 2 место среди регионов РФ по объему многоквартирного строительства. Уступает он только Москве, где строится в 1,8 раза больше. За последний год край обогнал Московскую область и Санкт-Петербург. В обоих этих регионах объем строительства сократился, тогда как на Кубани, напротив, вырос»,— отметила Ольга Змиевская.

Основатель и владелец инвестиционного агентства недвижимости, действующий инвестор, специалист рынка ценных бумаг и недвижимости Бунегина Татьяна связывает это в первую очередь с внутренней миграцией и популяризацией переезда на наш юг граждан из северных регионов России. «Рост объемов строительства также связан с ростом онлайн-торговли и расширением складских площадей на Кубани. Только под нужды Wildberries в начале 2023 года был сдан в эксплуатацию распределительный центр на пять тыс. рабочих мест, в строительство которого инвестировано 3,75 млрд руб. Развитие региона влечет за собой и рост инвестиций»,— отметила госпожа Бунегина.

Ольга Змиевская подчеркнула, что центром девелоперской активности выступает Краснодар, на долю которого приходится 71% строительства края. «Город является крупнейшей агломерацией, экономическим центром региона, генерирует основной поток мигрантов. Другой центр — прибрежная зона. Здесь объем строительства сократился за последние несколько лет по причине жестких ограничений на застройку. Основной объем застройки формирует Сочи, далее — Новороссийск, Анапа. Остальные локации существенно уступают по объему возводимого жилья»,— пояснила эксперт.

По данным аналитиков MACON, объем строительства в Краснодаре за последние три года вырос на 15%. Прирост, главным образом, обеспечили крупные комплексные проекты, в которых были заложены очередные литеры, но при этом не все из них поступили в продажу. В Сочи объем строительства упал на 13%, в Анапе н Новороссийске сократился в 2 раза. Сокращение объемов в приморских городах эксперты связывают с действием ограничений на новое строительство.

Маргарита Синкевич

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