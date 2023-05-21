В Ярославской области будут ремонтировать дороги к полям

В Ярославской области планируют разработать программу ремонта дорог к сельскохозяйственным угодьям, сообщил губернатор Михаил Евраев по итогам визита в Большесельский район. К главе области обратилось руководство компании «Грейнрус Агро», которая приобрела 9,5 тыс. га и засевает их пивоваренным ячменем и пшеницей. Представители компании сообщили, что к некоторым полям трудно проехать технике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Всходы на поле

Фото: Правительство Ярославской области Всходы на поле

Фото: Правительство Ярославской области

«Аграрии рассказали о проблеме с подъездами к полям. Технике в период распутицы не проехать к участкам и соседним деревням. Поручил курирующему зампреду Валерию Холодову вместе с департаментом дорожного хозяйства разработать отдельную программу по аналогии с подъездами к соцучреждениям»,— сказал Михаил Евраев.

Антон Голицын