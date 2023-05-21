В Анапе начал работу новый пятизвездочный отель

В «Анапе» открыли пятизвездочный отель «Город Mира», который, по словам вице-губернатора Александра Руппеля, стал 48-м отелем такого уровня в Краснодарском крае и первым отелем, построенным с помощью господдержки. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

«Новый гостиничный комплекс — пример и эталон для многих предприятий курортной отрасли. Здесь созданы все условия для комфортного отдыха. Я благодарен администрации Краснодарского края и лично губернатору Вениамину Кондратьеву за постоянную поддержку курортной сферы, которая даже в это непростое время показывает свою востребованность и высокую инвестиционную привлекательность»,— подчеркнул глава Анапы Василий Швец на торжественной церемонии открытия.

«Город Mира» включает четыре корпуса, один из которых круглогодичный, а также рестораны шведской линии, бассейны, детскую и спортивную площадки, пляжную территорию и спа-комплекс. Номерной фонд отеля — 1000 единиц.

Маргарита Синкевич

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