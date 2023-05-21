Апелляция вернула в суд Горно-Алтайска дело основателя газеты “Листок” о военных фейках

Верховный суд Республики Алтай отменил определение предыдущей инстанции и направил “на новое судебное разбирательство” материалы уголовного дела основателя и обозревателя горно-алтайской газеты “Листок” Сергея Михайлова. Его обвиняют в распространении ложной информации об армии (ч. 2 ст. 207.3 УК).

В начале апреля Горно-Алтайский городской суд после предварительного судебного заседания вернул уголовное дело Сергея Михайлова прокурору. Об этом ходатайствовала его адвокат, указав на нарушения при составлении обвинительного заключения.

Журналист был задержан 13 апреля 2022 года в подмосковных Люберцах, где в то время проживал. Его конвоировали в Горно-Алтайск и поместили под арест. По данным следствия, в марте и апреле 2022 года Сергей Михайлов опубликовал в Telegram-канале, а также в печатной и электронной версиях «Листка» несколько материалов, в которых содержались заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения спецоперации на Украине. Сам журналист считает эти обвинения необоснованными.

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Дарья Решетникова