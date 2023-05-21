На Кубани похолодает и пройдут грозы

В Краснодарском крае солнечного тепла сегодня будет мало, а температура опустится ниже климатической нормы и составит +19…+21°, сообщает в своем telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «КоммерсантЪ-Кубань» Фото: «КоммерсантЪ-Кубань»

По словам эксперта, регион по-прежнему находится под влиянием северной периферии черноморского циклона. «Он сохранит в регионе облачную с прояснениями погоду и отметится кратковременными дождями, которые местами будут сопровождаться грозами», — говорится в сообщении. Порывы ветра будут достигать 5—10 м/с. Атмосферное давление — 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

Завтра, прогнозирует Михаил Леус, потеплеет, хотя в некоторых местах еще пройдут дожди.

Напомним, что вчера МЧС предупредило о ливнях, шквалистом ветре и возможных подтоплениях на Кубани.

Маргарита Синкевич

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