Площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла почти в три раза

В Свердловской области действуют 29 лесных пожаров на площади более 3 тыс. га, что почти в три раза превышает показатели показателей предыдущих суток. Это следует из данных ФБУ «Авиалесохраны». По площади пожаров регион занимает первое место в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным департамента информационной политики Свердловской области, за 20 мая в Свердловской области ликвидировано 12 лесных пожаров, 12 — локализовано. Локализованы возгорания в Режевском городском округе (1 тыс. га), в Горноуральском городском округе (210 га), в Артемовском городском округе (363,5 га), в Гаринском городском округе (120 га).

Как добавили в региональном управлении МЧС, вчера в тушении пожаров были задействованы восемь бортов авиации РСЧС, которые сбросили на очаги возгораний 578 тонн воды. Угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики нет.

Диана Сунагатуллина

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