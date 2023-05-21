Умер британский писатель Мартин Эмис

Британский писатель и критик Мартин Эмис умер в возрасте 73 лет от рака желудка. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на заявление жены писателя Изабель Фонсеки.

Мартин Эмис скончался в пятницу, 19 мая, в своем доме во Флориде. Других подробностей смерти не приводится.

Мартин Эмис — сын известного английского писателя Кингли Эмиса. Он окончил Оксфорд и начал карьеру как литературный редактор. В 1973 году дебютировал как автор с книгой «Записки о Рейчел», за которую получил премию Сомерсета Моэма. За свою карьеру он написал более полутора десятков книг, получил ряд литературных премий. Наибольшую известность господину Эмису принесли романы «Деньги» и «Лондонские поля». Его работы также попадали в шорт- и лонглисты Букеровской премии.

Олеся Павленко