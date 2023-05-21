Украина получит две системы ПВО IRIS-T от Германии до конца года

Сейчас на Украине действуют две германские системы противовоздушной обороны IRIS-T, до конца года она получит еще две таких системы. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник.

«По состоянию на сегодня у нас есть две системы IRIS-T, которые уже на Украине, одна — с осени, другая была отправлена весной. Две, которые были нам обещаны еще в прошлом году, будут доставлены до конца этого года. То есть у нас будут четыре системы, которые нам обещали»,— сообщил Андрей Мельник в эфире национального телемарафона, его слова приводит «РБК-Украина».

Как рассказал замминистра МИД Украины, еще четыре системы ПВО IRIS-T Германия изготовит на протяжении 2024 года — это пообещал на прошлой неделе президенту Владимиру Зеленскому канцлер Олаф Шольц, когда тот был в ФРГ во время европейского турне.

Системы ПВО IRIS-T производит германский концерн Diehl Defence. Одна такая система стоит около $2–3 млрд. Канцлер Олаф Шольц говорил, что эти системы способны защитить такие города, как Киев или Одесса. Благодаря помощи западных страны Украина получила системы ПВО как NASAMS, Patriot, SAMP/T-Mamba, HAWK.

Анастасия Ларина