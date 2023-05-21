В Ижевске прооперировали женщину с редкой разновидностью внематочной беременности

В 1 РКБ успешно провели лечение после внематочной шеечной беременности, сообщает пресс-служба больницы. Это очень редкое заболевание, распространенность такой беременности — один на 9-12 тыс. случаев.

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Медики провели эмболизацию маточных артерий, позволяющую уменьшить кровопотерю и удалить плодное яйцо малоинвазивным способом без открытой операции на брюшной полости. Данная операция делается в специально оборудованной операционной, оснащенной ангиографическим аппаратом.

Через бедренную артерию врачи ввели тонкий катетер, конечным пунктом которого являются маточные артерии. Далее вводился эмболизирующий препарат — крошечные микросферы, перекрывающие кровоток. На втором этапе врачи удалили само плодное яйцо с минимальной кровопотерей, что позволило предотвратить развитие серьезных осложнений.

Подобные операции в республике могут проводить только специалисты 1 РКБ.