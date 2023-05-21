Бездомные собаки напали на трех детей в Омске

Прокуратура Центрального округа Омска после двух случаев нападения собак на детей проводит проверку соблюдения местными чиновниками законодательства по отлову безнадзорных животных.

По данным надзорного ведомства, оба случая произошли 20 мая. У дома №15 по ул. Тарская бездомная собака напала на девочек 10 и 13 лет: одну укусила за ногу, другой – разодрала брюки. Во дворе дома №83В по ул. Челюскинцев безнадзорное животное укусило за ногу шестилетнего мальчика.

«В ходе проверки прокуратура даст оценку деятельности должностных лиц органов местного самоуправления, управляющих организаций по соблюдению законодательства об ответственном обращении с животными, ветеринарных и санитарно-эпидемиологических правил», – сообщили в прокуратуре.

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Дарья Решетникова