В Италии из-за наводнений эвакуированы более 36 тысяч человек

Более 36 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома в результате наводнений на северо-востоке Италии. Об этом сообщает AFP со ссылкой на региональных чиновников.

Непогода унесла жизни 14 человек, наводнения вызвали более 300 оползней и повредили более 500 дорог в Эмилии-Романье. Мэр Болоньи Маттео Лепоре заявил, что на ремонт дорог и инфраструктуры уйдут месяцы, а в некоторых местах, возможно, и годы. Красный уровень погодной опасности продлен до воскресенья.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в связи с ЧС покинула саммит G7 в Японии раньше времени. «Я не могу оставаться так далеко от Италии в такой сложный момент»,— заявила она. Ожидается, что госпожа Мелони посетит 21 мая наиболее пострадавшие районы.

Мария Федотова