Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Италии из-за наводнений эвакуированы более 36 тысяч человек

Более 36 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома в результате наводнений на северо-востоке Италии. Об этом сообщает AFP со ссылкой на региональных чиновников.

Непогода унесла жизни 14 человек, наводнения вызвали более 300 оползней и повредили более 500 дорог в Эмилии-Романье. Мэр Болоньи Маттео Лепоре заявил, что на ремонт дорог и инфраструктуры уйдут месяцы, а в некоторых местах, возможно, и годы. Красный уровень погодной опасности продлен до воскресенья.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в связи с ЧС покинула саммит G7 в Японии раньше времени. «Я не могу оставаться так далеко от Италии в такой сложный момент»,— заявила она. Ожидается, что госпожа Мелони посетит 21 мая наиболее пострадавшие районы.

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...