Центр Петербурга в воскресенье перекроют из-за велогонки

Движение в центре Петербурга 21 мая перекроют для автотранспорта из-за велогонки. На некоторых улицах будет запрещена парковка и остановка, рассказали 20 мая в комитете по транспорту.

Гонка начнется и закончится на Исаакиевской площади. Маршруты пройдут по Васильевскому острову, Тучкову мосту, Петроградской стороне, Троицкому мосту, набережным Кутузова и Смоленской и по Измайловскому проспекту.

Ограничения начнут действовать с 12 часов ночи 21 мая на основных магистралях Адмиралтейского, Василеостровского районов, Петроградской стороны и Смольнинского округа. Также до восьми утра 25 мая на автодорогах регионального значения будет запрещена остановка транспорта. На этот же срок на этих улицах будет введено сужение проезжей части.

Полный список ограничений опубликован комитетом по транспорту.

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