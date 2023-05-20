Полна тяжба огурцов

Кубанский бизнесмен, собиравшийся строить в станице Даховской теплицы и цех для переработки овощей и арендовавший под них земельный участок площадью 21 га, добился признания сделки недействительной через суд. Причиной отказа от проекта стала ошибка организаторов аукциона, разыгравшего право аренды участка, который, как оказалось, нельзя использовать в заявленных целях после изменения градостроительной документации. Власти Майкопского района тем временем пытаются взыскать с предпринимателя задолженность по аренде в кубанском арбитраже. Эксперты считают, что если решение адыгейского суда устоит, перспектив отсудить арендную плату у администрации муниципалитета не будет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Арбитражный суд Адыгеи признал недействительным договор аренды земельного участка площадью 21 га в станице Даховской, который администрация Майкопского района республики заключила с предпринимателем Гариком Авагяном по итогам торгов. Бизнесмен собирался построить на этом участке теплицы для производства плодоовощной продукции и здание для ее переработки. Однако после изменений в градостроительной документации разрешенный вид использования земель изменился с сельскохозяйственных на предназначенные для развития жилой застройки. Это не было учтено при проведении аукциона, что и стало поводом для признания сделки недействительной. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Как следует из материалов дела, администрация района объявила торги в феврале 2022 года. Согласно аукционной документации, участок из земель населенных пунктов «для сельскохозяйственного использования (садоводство, овощеводство)» предлагался в аренду на 49 лет, до 2071 года. По итогам торгов, в апреле, районные власти заключили договор с господином Авагяном. Согласно документу, размер годовой арендной платы составлял 98,6 млн руб.

После регистрации договора в Росреестре предприниматель получил градостроительный план участка, из которого узнал, что арендованная им земля относится к территориальной зоне Ж-2, предусмотренной для развития жилой застройки, а вовсе не для сельхозпроизводства.

Поняв, что участок не подходит под его нужды, он в сентябре обратился к властям с требованием расторгнуть договор. Те же ответили, что не возражают против этого, но только обязательства сторон по договору будут прекращены с момента подписания соответствующего соглашения за исключением обязательств по оплате задолженности по арендной плате и пени.

Не согласившись с таким предложением, бизнесмен обратился в суд с иском о признании торгов и заключенного по их результатам договора недействительными (т. е., не существующим с момента заключения) и применении последствий недействительности сделки. Власти Майкопского района, в свою очередь, подали в суд заявление о взыскании с предпринимателя задолженности 73,3 млн руб. и пеней 9,5 млн руб. по договору аренды земельного участка за период с июля прошлого года по январь текущего. Дело передано на рассмотрение Арбитражного суда Кубани (по месту жительства бизнесмена).

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», Гарик Авагян — руководитель сочинского ООО «Специализированный застройщик “Южный город”» (в котором имеет 40%), а также детского санаторно-оздоровительного лагеря «Золотой колос» в поселке Новомихайловский Туапсинского района (единоличный владелец).

Разбирая требования предпринимателя, Арбитражный суд Адыгеи выяснил, что вид разрешенного использования «для сельхозпроиводства» был присвоен участку в 2015 году, исходя из правил землепользования и застройки (ПЗЗ) Даховского сельского поселения. Однако в конце декабря 2021 года в ПЗЗ были внесены изменения, которые отнесли землю к зоне жилой застройки. Предположительно, свежие изменения градостроительной документации и не были учтены организаторами торгов, которые состоялись несколько месяцев спустя. Публичная кадастровая карат Росреестра на сегодняшний день также содержит сведения об участке как предназначенном для сельхозиспользования.

Как отмечается в судебном акте, республиканская прокуратура направила районным властям представление. Вызванное этой ошибкой нарушение законодательства о контрактной системе при проведении аукциона установила и антимонопольная служба.

Признав недействительными результаты аукциона, а также заключенный на его основании договор аренды, суд обязал администрацию в течение месяца принять земельный участок у предпринимателя, погасить запись об аренде в ЕГРН и вернуть ему задаток 149 тыс. руб. В законную силу решение пока не вступило.

Ни местная администрация, ни господин Авагян не смогли оперативно прокомментировать ситуацию и сообщить о перспективах тепличного проекта.

«Арбитражный суд Адыгеи правомерно встал на сторону предпринимателя. Сделка совершена под влиянием существенного заблуждения, и это основание для признания ее ничтожной. Эта норма закона защищает участников гражданского оборота от фатальных последствий сделок, которые те никогда не совершили бы, если бы обладали необходимой информацией. Если решение адыгейского суда вступит в силу, то перспектив получить взыскание арендной платы с предпринимателя у властей не будет, так как последствием признания сделки недействительной является установление того факта, что сделки как таковой не существовало вовсе»,— поясняет руководитель коллегии юристов «Правое дело» Денис Васнев.

Михаил Волкодав

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