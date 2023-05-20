«Зенит» сыграл в ничью с «Оренбургом» в 28-ом туре Российской премьер-лиги. Игра окончилась со счетом 2:2.

Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Первый мяч в матче был забит на 28-й минуте — Густаво Мантуан пробил в ближний угол. На 41-й минуте оренбургская команда сравняла счет — мяч от Александра Эктова влетел в сетку ворот сине-бело-голубых.

Во втором тайме, на 62-й минуте, оренбуржец Ренато Гойкович вывел свою команду вперед. Однако в добавленное время Иван Сергеев, вышедший на поле вместо Кассьерры, сравнял счет.

Игра завершилась со счетом 2:2. Петербургская команда набрала 66 очков за 28 туров РПЛ. Следующий матч пройдет в 27 мая — «Зенит» сыграет с «Сочи».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте