Водитель с признаками наркотического опьянения протаранил четыре автомобиля в Ижевске

Вечером 19 мая в Завьяловском районе Удмуртии сотрудники ДПС потребовали остановиться водителя автомобиля «Форд Фокус». Он проигнорировал требование и попытался скрыться в Ижевске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

«Полицейские начали преследовать нарушителя, предъявляя требования об остановке при помощи звуковых и световых сигналов. Но водитель продолжал двигаться по городским улицам с превышением скорости, совершал резкие маневры, подвергая опасности участников дорожного процесса», — сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

На ул. Кирова в Ижевске водитель иномарки протаранил четыре автомобиля, ожидающих разрешающий сигнал светофора, после чего бросил машину у ближайших дворов и попытался скрыться. Сотрудники полиции задержали нарушителя — 36-летнего мужчину. На момент задержания у водителя имелись признаки наркотического опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

В отношении водителя иномарки составлены административные материалы. Автомобиль помещен на специализированную стоянку. Пострадавших в ДТП нет, автомобили получили механические повреждения.