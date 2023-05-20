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Губернатор сообщил о завершении ремонта дороги, связывающей два района Ярославской области

В Ярославской области завершается ремонт дороги, которая связывает Большесельский и Рыбинский муниципальные районы. Сейчас ремонтируют участок Киндяки – станция Лом – Большое Село. Как сообщает пресс-служба ярославского правительства, 20 мая на месте побывал губернатор Михаил Евраев.

Михаил Евраев на дороге в Варегово

Михаил Евраев на дороге в Варегово

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Михаил Евраев на дороге в Варегово

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Работы велись еще в минувшем году, а в 2023 году капитальный ремонт ждет еще почти 32 км трассы.

«В прошлом году привели в порядок около 15 километров этого направления. В этом году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" за счет лимитов следующего года осталось отремонтировать участок от населенного пункта Каплино до Большого Села. В понедельник спецтехника приступит к снятию старого покрытия»,— сказал Михаил Евраев.

Правительство Ярославской области выделило району 16,8 млн руб. из дорожного фонда. Деньги пойдут на ремонт подъездных путей к учреждениям соцсферы. По поручению главы региона в Большом селе запланирована асфальтировка улицы Усыскина. Как проинформировали губернатора, в этом году рядом с райцентром восстановят асфальтовое покрытие и на участках федеральной дороги Р-132.

Заместитель директора регионального департамента дорожного хозяйства Оксана Петрова доложила, что к сентябрю на дороге в Варегово сделают освещение около остановки и на разворотной площадке. Об этом жители села просили Михаила Евраева на прямой линии в декабре.

Во время рабочей встречи губернатор и глава района Владимир Лубенин обсуждали возможные варианты включения объектов дорожной сети в план следующего года.

«Нуждается в ремонте дорога от Большого Села до села Высоково с захватом участка на Байково. В Высокове живут около 400 человек, но летом за счет дачников количество проживающих возрастает в два раза. Требует внимания и дорога от Большого Села до деревни Дунилово – там проживают около 700 человек, – отметил Михаил Евраев.

В рамках поездки в Большесельский район губернатор также проверил, как выполняются гарантийные обязательства на дорожных объектах 2022 года. Выявленные в апреле недостатки подрядчики должны устранить до 31 мая.

Андрей Иванов

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