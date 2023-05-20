В Петербурге открылся участок для голосования на выборах президента Турции

В Генеральном консульстве Турции в Петербурге открылся избирательный участок для голосования на выборах президента Турции, пишет 20 мая РИА Новости.
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Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Проголосовать на участке смогут граждане Турции, проживающие в России. Он будет открыт три дня , с субботы по понедельник, с 8 до 22 часов.
Избирательные участки также открылись в Москве, Казани и Новороссийске. После голосования на президентских выборах все бюллетени будут отправлены в Турцию для подсчета.