В Петербурге открылся участок для голосования на выборах президента Турции

В Генеральном консульстве Турции в Петербурге открылся избирательный участок для голосования на выборах президента Турции, пишет 20 мая РИА Новости.

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Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ II Международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. Флаги России и Турции.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Проголосовать на участке смогут граждане Турции, проживающие в России. Он будет открыт три дня , с субботы по понедельник, с 8 до 22 часов.

Избирательные участки также открылись в Москве, Казани и Новороссийске. После голосования на президентских выборах все бюллетени будут отправлены в Турцию для подсчета.

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