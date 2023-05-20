Ярославский губернатор рассказал о капитальном ремонте более ста медицинских объектов

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил о капитальном ремонте более 100 медицинских учреждений в регионе в 2023 году. Об этом он рассказал в ходе рабочей поездки в Большесельский район.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Евраев (справа)

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Михаил Евраев (справа)

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Михаил Евраев проинспектировал ход капитального ремонта поликлиники Большесельской центральной районной больницы. Здание отремонтируют в 2023 году, наряду с другими учреждениями здравоохранения Ярославской области.

«В этом году в регионе будет капитально отремонтировано более ста медицинских объектов, закуплены оборудование и автотранспорт, проведен монтаж ФАПов и амбулаторий. Также большое внимание мы уделяем укреплению материально-технической базы медицинских организаций. Общий бюджет по нацпроекту "Здравоохранение" на этот год составит более 1 млрд руб.»,— сказал Михаил Евраев.

Капитального ремонта в большесельской поликлинике не было 75 лет. Сейчас здание ремонтируют в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», которую в регионе реализует правительство области. В медучреждении заменили часть дверей, отремонтированы кабинеты лора, стоматолога, терапевта. В основном крыле здания завершается ремонт кабинетов хирурга, ЭКГ, психиатра.

Губернатор отметил, что работы в поликлинике выполняются качественно. Но и недостатки есть. Михаил Евраев обратил внимание на отсутствие системы кондиционирования в поликлинике и дал поручение директору регионального департамента здравоохранения Сергею Луганскому подготовить смету и установить кондиционеры, так как их наличие дает пациентам необходимый комфорт. Также в числе поручений губернатора – благоустройство зеленого дворика на территории ЦРБ с лавочками для отдыха посетителей и пациентов.

В ходе визита главы региона отдельно обсуждался вопрос обеспечения районной больницы в Большом селе необходимым оборудованием. По поручению губернатора в ЦРБ уже установлен маммограф, по программе модернизации первичного звена закуплена техника для хирургического отделения. В 2024 году приобретут аппарат ИВЛ.

Для больницы актуален кадровый вопрос, в учреждении работают совместители, не хватает около 26% среднего медперсонала и чуть менее 9% врачей. Как отметили в пресс-службе ярославского правительства, губернатор дал поручение зампреду областного правительства Ларисе Андреевой «оказать содействие в решении кадровой проблемы» в Большесельской ЦРБ.

Андрей Иванов