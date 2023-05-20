В Екатеринбурге отреставрируют памятник архитектуры из градостроительного ансамбля на Свердлова

Памятник архитектуры «Дом жилой с башней» на улице Свердлова, 27 в Екатеринбурге планируют отреставрировать. Экспертиза проекта, разработанного компанией «Стройка», получила положительное заключение, следует из документов на региональном сайте управления госохраны объектов культурного наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Улица Свердлова. Дом с башней 1954 года постройки

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Улица Свердлова. Дом с башней 1954 года постройки

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Среди архитектурных решений: устройство пола, однослойная облицовка, замена металлического ограждения лестницы, замена деревянных окон, отделка помещений. Кроме того, планируется установить бетонные ступени и розеточные сети.

Здание «Дом жилой с башней», построенное в 1954 году, входит в состав объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль градостроительный» на улице Свердлова.

Диана Сунагатуллина

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