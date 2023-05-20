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В Екатеринбурге отреставрируют памятник архитектуры из градостроительного ансамбля на Свердлова

Памятник архитектуры «Дом жилой с башней» на улице Свердлова, 27 в Екатеринбурге планируют отреставрировать. Экспертиза проекта, разработанного компанией «Стройка», получила положительное заключение, следует из документов на региональном сайте управления госохраны объектов культурного наследия.

Улица Свердлова. Дом с башней 1954 года постройки

Улица Свердлова. Дом с башней 1954 года постройки

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Улица Свердлова. Дом с башней 1954 года постройки

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Среди архитектурных решений: устройство пола, однослойная облицовка, замена металлического ограждения лестницы, замена деревянных окон, отделка помещений. Кроме того, планируется установить бетонные ступени и розеточные сети.

Здание «Дом жилой с башней», построенное в 1954 году, входит в состав объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль градостроительный» на улице Свердлова.

Диана Сунагатуллина

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