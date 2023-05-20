На комбинате «Магнезит» в Сатке произошел крупный пожар

В Сатке произошел пожар на комбинате «Магнезит». Загорелись стройматериалы на площади 100 кв. м, сообщает пресс-служба группы «Магнезит».

Пожар начался сегодня в 12:45 во время выполнения ремонтных работ сотрудниками подрядной организации ООО «Ремстрой» (Уфа) в департаменте по производству порошков. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение требований правил пожарной безопасности при складировании и перемещении строительных материалов подрядной организацией. В ликвидации участвовали 30 человек из пожарных частей Сатки, Бакала, Межевого и Бердяуша, на месте работали восемь автоцистерн и одна автолестница, площадь возгорания составила 100 кв. м. Пожар удалось потушить за 20 минут. Пострадавших нет.

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