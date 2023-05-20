Белгородские экологи заявили об увеличении в местных лесах числа оленей и волков

В управлении экологического и охотничьего надзора Белгородской области подвели итоги зимнего маршрутного учета диких зверей. По сравнению с прошлым годом численность косули европейской увеличилась на 5,9%, до 13821 особи, количество лосей в местных лесах не изменилась - 90 особей. Зато незначительно выросла численность благородного оленя – до 2636 голов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

«С января по март инспекторы управления фиксировали следы зверей и визуальные встречи с пернатой дичью. Общая протяженность учетных маршрутов во всех охотничьих угодьях области составила почти 6 тыс. км. С помощью специальной методики была определена численность 13 видов охотничьих ресурсов»,– рассказал начальник отдела учета и анализа объектов животного мира Алексей Посохов.

В управлении также сообщили, что численность кабана составила 180 особей. И заметно увеличилось количество волков: в охотугодьях области учтено 18 особей хищника. Кроме того, по результатам обработки материалов зимнего маршрутного учета численность лисицы составила 1990 особей, зайца русака – 10148, куницы – 1133, хоря – 312, горностая – 159, белки – 1981 особь. «Результаты учета стали основой при расчете лимитов и квот изъятия охотничьих ресурсов. Эти сведения будут использованы при планировании, проведении хозяйственных и охранных мероприятий»,– добавил господин Посохов.

Владимир Зоркий