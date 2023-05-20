В Воронеже 20 пожарных расчетов больше трех часов боролись с огнем на складе в Железнодорожном районе города

В 14:25 20 мая в ГУ МЧС по Воронежской области сообщили о ликвидации пожара в Железнодорожном районе города, вызов на который поступил в 9:40. В промышленной зоне на Ленинском проспекте, 174я, загорелось складское помещение с деревянными поддонами. Огнем были охвачены порядка 1,2 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ведомстве уточнили, что с огнем боролись 20 пожарных расчетов, и, так как на данном участке возникли «серьезные проблемы с пожарным водоснабжением», поливомоечные машины от администрации задействовали на подвоз воды. К 11:30 общая группировка на месте пожара достигла 116 человек и 35 единиц техники, от РЖД на место ЧП выезжал пожарный поезд. Еще через час спасатели констатировали, что от огня удалось отстоять пять складских помещений, находящихся рядом с горящим складом. В 12:45 стало о локализации пожара на начальной площади. Еще менее чем через два часа в МЧС доложили о победе над огнем.

Владимир Зоркий