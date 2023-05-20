Пермские общественники вступились за коллег, у которых прошли обыски

Региональная благотворительная организация «Центр исторической памяти», председатель которой Александр Чернышов находится под следствием, прокомментировала вчерашние обыски у пермских активистов в рамках уголовного дела. Заявление подписано общественными активистами Иваном Васильевым, Робертом Латыповым, Андреем Сусловым, Алексеем Каменских и Дсмитрием Окунцевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как следует из размещенного на сайте заявления, 19 мая обыски были проведены у экс-уполномоченного по правам человека в Прикамье Татьяны Марголиной, руководителя центра «Грани» Светланы Маковецкой, активистки Оксаны Асауленко, журналистки Татьяны Черепановой, юриста Сергея Максимова, основателя фонда «Новая коллекция» Надежды Агишевой, а также у члена правления пермского отделения общества «Мемориал» (признано в России иностранным агентом и ликвидировано по решению Верховного суда РФ).

Напомним, следственные действия осуществлялись в рамках дела о покушении на незаконное перемещение через границу архива пермского «Мемориала», который по мнению силовиков представляет культурную ценность. Фигурантами дела являются господа Чернышов и экс-председатель регионального отделения общества Роберт Латыпов.

Как говорится в заявлении центра, люди, у которых проходили обыски. Не имеют никакого отношения к архиву «Мемориала». Сам архив представляет собой «несколько коробок с обычными документами делопроизводства».

«Мы выступаем в защиту наших коллег и выражаем им слова поддержки. Невзирая на былые разногласия, мы полностью солидарны с ними в эти дни. Нам горько и больно от того, что вы и ваши семьи прошли через гнусную процедуру обыска»,- сообщается на сайте центра.