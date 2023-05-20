Пермский авторынок впервые с весны прошлого года показал рост

В апреле 2023 года в Пермском крае было зарегистрировано 1360 новых легковых автомобилей, что на 991 машину или 243,4% больше, чем в апреле 2022 года. Такие данные следуют из отчета информационного агентства «Автомаркетолог», представленного «Ъ-Прикамье» компанией VERRA. Рост продаж новых автомобилей в регионе зафиксирован впервые с сильного провала авторынка весной 2022 года, когда большинство иностранных автомобильных брендов покинули российский рынок на фоне СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Более половины проданных в апреле автомобилей пришлось на отечественную Lada (707 шт.). На втором месте — китайский бренд Chery (133 шт.), на третьем — тоже китайская марка Haval (103 шт.). В первую пятерку по объемам продаж попали также корейский Hyundai (62 шт.) и Omoda — суббренд Chery (59 шт.).

Интересно, что впервые с весны прошлого года отмечен незначительный рост объемов регистрации новых машин ушедших из РФ японских брендов. В частности, автомобилей Toyota за месяц было зарегистрировано 30 штук против 25 машин в апреле 2022-го. Продажи Mitsubishi увеличились к году с 5 до 19 единиц, Lexus — с 2 до 6 штук, Suzuki — с 2 до 3 автомобилей.

Падение продаж продемонстрировали шесть брендов: Kia (с 49 до 34 шт.), Renault (с 30 до 11 шт.), Volkswagen (с 12 до 6 шт.), Mazda (с 5 до 4 шт.), Mercedes-Benz (с 3 до 2 шт.) и Tesla (с 3 до 2 шт.).

Информации о количестве зарегистрированных «Москвичей», продажи которых в Пермском крае стартовали в марте, в отчете нет.

Автомобилей с пробегом в Прикамье в апреле было зарегистрировано 7817 штук, что на 2711 машин или 53,1% больше, чем годом ранее. Наиболее популярными на рынке подержанных авто стали бренды Lada (2347 шт.), Toyota (479 шт.), Renault (458 шт.), Kia (441 шт.) и Hyundai (434 шт.).