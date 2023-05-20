Лавров объяснил политику Запада нехваткой медицинского содействия

Запад подчас использует такие методы, которые можно объяснить только недостатком медицинской помощи, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Во время выступления на XXXI Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике он также сообщил, что западный трек в российской внешней политике полностью себя исчерпал, а между коллективным Западом и мировым большинством возникла линия разлома. Господин Лавров пояснил, что Россия не проявляет враждебность по своей инициативе, она лишь отвечает на объявленную войну.
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«Запад порой прибегает к таким методам, которые трудно объяснить чем-либо, кроме как недостатком медицинского содействия»,— заявил во время выступления министр. Говоря о линии разлома между коллективным Западом и глобальным большинством, Сергей Лавров пояснил, что Вашингтон использовал украинский кризис для консолидации своего лагеря. «Но эта консолидация все-таки скорее напоминает тотальное подчинение всех остальных своей воле. Несмотря на это, консолидация произошла, но одновременно возникла линия разлома между коллективным Западом и глобальным большинством — странами глобального юга и востока»,— сказал он.
Господин Лавров считает, что также исчерпал себя западный трек в российской внешней политике. «Мы вступили в фазу острейшего противоборства с агрессивным блоком в составе США, Евросоюза и Северо-атлантического альянса»,— сказал министр. Он отметил, что Москва в сложившейся ситуации не проявляет враждебности.
«Мы вынуждены отвечать твердо, принципиально, последовательно на объявленную нам войну. Враждебность проистекает с той стороны баррикад, баррикад, которые разделяют желающих жить своим умом и в интересах своих народов от тех, кто хочет жить за счет других»,— заявил Сергей Лавров во время выступления.
Совет по внешней и оборонной политике проводит ежегодную ассамблею 20–21 мая. Ее тематика — оценка перспектив и возможностей России в качественно изменившейся обстановке. Ассамблея проходит в подмосковном пансионате «Лесные дали». Среди ее участников — ведущие представители академического и экспертного сообщества, дипломаты, военные, предприниматели, журналисты.