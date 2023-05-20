Воронежский «Факел» с минимальным счетом уступил московскому «Локомотиву» в 28-м туре РПЛ

В стартовом матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) воронежский ФК «Факел» на выезде уступил московскому «Локомотиву» со счетом 0:1. Это первое поражение клуба из Черноземья при новом главном тренере Вадиме Евсееве, который большую часть карьеры футболиста провел именно за «железнодорожников».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Гости при уже ставшей обыкновенной мощной поддержке болельщиков (на «РЖД-арене» присутствовали 1598 любителей футбола из Воронежа) даже на выезде чувствовали себя большую часть мачта очень по-хозяйски. Только во втором тайме супермоменты у ворот соперника имели полузащитники воронежцев Роман Акбашев (два подряд) и Реда Рабей (дальним ударом сотряс перекладину). Однако решающим для результата встречи оказался вход в игру на 70-й минуте «ветерана» столичного клуба Антона Миранчука, который на 87-й минуте неотразимо пробил в правый от вратаря угол и фактически не ставил времени «Факелу», чтобы отыграться.

«Локомотив» не проигрывает уже шесть матчей (одержал четыре победы и две ничьих), а вот «Факел» прервал трехматчевую победную серию. В турнирной таблице воронежцы с 27 очками пока остаются на 12-й строчке, но по могут уступить эту позицию самарским «Крыльям Советов», которые только 21 мая примут на своем поле «Урал». В следующем туре, 28 мая, «Факел» примет в Воронеже как раз «Крылья Советов». Это для хозяев может быть, пожалуй, главный матч всего сезона в РПЛ.

Владимир Зоркий